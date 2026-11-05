رئيس هيئة قناة السويس: نستهدف زيادة الإيرادات إلى 12 مليار دولار في 2030

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تتوقع ارتفاع إيرادات القناة إلى 6.6 مليار دولار بنهاية العام الجاري، مع استهداف الوصول بها إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأوضح ربيع في تصريح لقناة «CNBC عربية»، أن الهيئة تبحث مع خطوط الملاحة العالمية استعادة حركة عبور السفن بالكامل، مشيرًا إلى عودة بعض الخطوط من بينها «CMA» بنسبة 80%.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة لا تدرس حاليًا تقديم حوافز جديدة للسفن لحين استقرار الأوضاع، لافتًا إلى أن السفن القادمة من مضيق هرمز تمثل 7.7% فقط من إجمالي السفن العابرة للقناة، فيما تأتي 49% منها عبر باب المندب.

وقفزت إيرادات قناة السويس الشهرية خلال أكتوبر الماضي إلى 724 مليون دولار، مقارنة مع 373 مليون دولار في ⁠الشهر نفسه من العام الماضي.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس خلال مشاركته في الحلقة النقاشية التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، إن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر الماضي سجلت أعلى معدلاتها الشهرية منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر.

وأكد رئيس الهيئة أن أداء قناة السويس يشهد تحسنًا ملحوظًا رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة، متوقعًا استمرار المعدلات الإيجابية مع عودة معظم الخطوط الملاحية العالمية للعبور مجددًا من القناة بما يعكس الدور الحيوي للقناة في استدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.