سوريا تبحث الاستفادة من الخبرات المصرية في إعادة تأهيل البنية التحتية وتحديث منظومة النقل

بحث وزير النقل السوري يعرب بدر، مع محمد عامر عبد العزيز، رئيس هيئة السكك الحديدية المصرية، سبل تطوير قطاع السكك الحديدية في سوريا، والاستفادة من الخبرات المصرية في إعادة تأهيل البنية التحتية وتحديث منظومة النقل.

وقالت وزارة النقل السورية، عبر قناتها على «تلجرام»، إن الاجتماع عُقد أمس الأربعاء على هامش أعمال الدورة الـ39 لمجلس وزراء النقل العرب في مدينة الإسكندرية، وتناول التجربة المصرية في تحديث السكك الحديدية، بما يشمل تطوير القطارات وأنظمة الإشارات والتحكم والسلامة، وتأهيل الكوادر الفنية.

وأكد بدر، أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في إعادة تأهيل الخطوط والبنية التحتية وتحديث التجهيزات الفنية ورفع كفاءة التشغيل، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات يسهم في دعم جهود تطوير قطاع النقل السككي في سوريا.

كما بحث الجانبان التعاون الفني والتشغيلي في تأهيل المرافق والتجهيزات وتحسين مستويات السلامة، بما يعزز نقل الركاب والبضائع ويدعم حركة التجارة والربط بين المحافظات والمنافذ الحدودية.

وعلى هامش الزيارة، أجرى وزير النقل السوري والوفد المرافق له جولة في محطتي سيدي جابر بالإسكندرية ورمسيس بالقاهرة، للاطلاع على آليات إدارة المحطات والاستثمارات الملحقة بها، ولا سيما مواقف السيارات الطابقية والمراكز التجارية، ودورها في توفير إيرادات إضافية تسهم في تغطية تكاليف التشغيل.