القائمة العربية المشتركة تعلن دعم آيزنكوت لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة

أعلنت القائمة العربية المشتركة، الخميس، عزمها التوصية بتكليف زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، في خطوة تستهدف تعزيز فرص إنهاء حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنع عودته إلى السلطة.

وقالت القائمة، في بيان نقلته وكالة «سوا»، إنها ستبلغ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، خلال اجتماع مقرر مساء الخميس، قرارها دعم آيزنكوت، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي استجابة للمطالب الشعبية، والتزامًا بتعهدها باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للحيلولة دون استمرار نتنياهو وحكومته في الحكم.

وأوضحت أن القرار اتُخذ بالإجماع، عقب مشاورات بين مكونات القائمة، رغم أنه لم يكن سهلًا، مشيرة إلى أن معسكر المعارضة بقيادة آيزنكوت لم يُظهر، حتى الآن، الاستعداد الكافي لمواجهة سياسات نتنياهو، والتصدي للتحريض ضد المواطنين العرب والتشكيك في شرعية خياراتهم السياسية.

وشددت القائمة على أهمية توسيع الفارق في عدد التوصيات بين آيزنكوت ونتنياهو، معتبرة أن دعمها من شأنه تعزيز فرص تغيير الحكومة، وإحباط محاولات تشكيل حكومة وحدة وطنية قد تتيح لنتنياهو البقاء في السلطة، وهو خيار قالت إن رئيس الوزراء يسعى إليه بدعم أطراف إسرائيلية وإقليمية ودولية.

ومن المقرر أن يتوجه وفد القائمة العربية المشتركة إلى مقر الرئاسة الإسرائيلية، الخميس، في تمام الساعة الرابعة وأربعين دقيقة مساءً، لتقديم توصيتها رسميًا. ويضم الوفد البروفيسور يوسف جبارين، والدكتور أحمد الطيبي، وبكر عواودة، والدكتور عوفر كسيف، والدكتورة مها كركبي صباح.

ويأتي هذا التحرك في وقت برز فيه آيزنكوت مرشحًا بارزًا لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، عقب الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر، ولا سيما بعد امتناع حزب «يهودية التوراة» عن التوصية بإعادة تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة.

حسابات معقدة لتشكيل الحكومة

ويواصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مشاوراته مع الأحزاب السياسية لتحديد الشخصية التي سيكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة، في ظل عدم حصول أي من المعسكرين المتنافسين على أغلبية برلمانية تتيح له تولي السلطة بصورة منفردة.

ويحتاج المرشح لتشكيل الحكومة إلى تأمين دعم 61 نائبًا على الأقل من أصل 120 عضوًا في الكنيست، فيما جرت العادة أن يمنح الرئيس التكليف للشخصية التي تحظى بتوصيات أكبر عدد من الأحزاب البرلمانية.

وبحسب المعطيات الواردة، حصل آيزنكوت على توصيات من القائمة العربية الموحدة، إلى جانب دعم القائمة العربية المشتركة، التي بلغ مجموع مقاعدهما 19 مقعدًا، في نتيجة وُصفت بأنها إنجاز انتخابي لافت.

وفي المقابل، أعلن حزب «يهودية التوراة»، الذي حصل على سبعة مقاعد، امتناعه عن التوصية بأي عضو في الكنيست لتشكيل الحكومة، وفق بيان صادر عن مكتب الرئيس الإسرائيلي.

ويكتسب موقف الحزب أهمية خاصة، بعدما سبق له دعم نتنياهو في خمس انتخابات، فيما يرى مراقبون أن قراره قد يمثل رسالة سياسية للضغط عليه، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام المشاركة في حكومة قد يتمكن من تشكيلها لاحقًا.

ووفقًا للأرقام الواردة في المعطيات الانتخابية، يمتلك معسكر نتنياهو 46 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لمعسكر آيزنكوت، دون احتساب مقاعد حزب «يهودية التوراة».

وبموجب الإجراءات المعمول بها، يحصل المرشح المكلف على مهلة 28 يومًا لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديدها 14 يومًا إضافيًا، وفي حال إخفاقه، يحق للرئيس الإسرائيلي تكليف شخصية أخرى بالمهمة.