الاحتلال يغلق نادي أبناء القدس بقرار بن غفير

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نادي «أبناء القدس» في البلدة القديمة من القدس المحتلة، بقرار من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وقالت محافظة القدس، في بيان، إن إغلاق النادي يمثل حلقة جديدة في مسلسل استهداف المؤسسات الوطنية والرياضية والاجتماعية في المدينة، ويندرج ضمن سياسة التضييق الممنهجة التي تستهدف تقويض الوجود الفلسطيني في القدس.

وأشارت إلى أن نادي أبناء القدس يُعد من أعرق المؤسسات الرياضية والاجتماعية في البلدة القديمة، ويؤدي دورًا محوريًا في احتضان الشباب المقدسي وتعزيز حضورهم الوطني والاجتماعي، الأمر الذي يجعله هدفًا لسياسات الاحتلال الرامية إلى ضرب المؤسسات التي تقدم خدمات للمجتمع المحلي.

وأكدت المحافظة أن القرار يأتي في إطار ملاحقة الفعاليات والمؤسسات الوطنية الفلسطينية من خلال قرارات الإغلاق والقيود الأمنية، بما يهدف إلى تعطيل الحياة المؤسسية والمجتمعية وحرمان المقدسيين من المساحات المخصصة لأنشطتهم الثقافية والرياضية.