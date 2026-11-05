التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي باتجاه المدينة المنورة

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أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، الخميس، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي، قال إن جماعة الحوثي أطلقته باتجاه منطقة المدينة المنورة غربي السعودية.

وقال التحالف، في بيان، إن "الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة المدينة المنورة".

ولم يورد البيان تفاصيل إضافية بشأن الهجوم أو وقوع أضرار.

ويعد هذا ثاني استهداف لمنطقة المدينة المنورة يعلنه التحالف، بعد استهداف سابق أعلن عنه الجمعة.

وعقب بيان التحالف، نفى المتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحيى سريع، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، استهداف المدينة المنورة.

وقال إن قوات الجماعة "لا تستهدف سوى منشآت نفطية وقواعد عسكرية" في السعودية.

وتأتي هذه التطورات وسط تصعيد عسكري متواصل بين السعودية وجماعة الحوثي اليمنية، شمل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مناطق داخل المملكة خلال الأيام الماضية.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مواجهة جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر 2014.