عراقجي يبحث مع نظيريه السعودي والقطري جهود إرساء الاستقرار بالمنطقة

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أجرى ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اتصالات هاتفية منفصلة مساء الخميس، مع نظيريه السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والقطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، ناقش الوزراء خلال الاتصالات التطورات الإقليمية، وأحدث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إرساء الاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق، جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية، استعرض الوزيران آخر ما آلت إليه الاتصالات والمباحثات الرامية إلى التوصل لتفاهمات عملية وسياسية وفنية تفضي إلى استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز دون عوائق.

وأكد الوزيران أهمية الانتقال من مرحلة تهدئة التوترات إلى مرحلة تثبيت تفاهمات مستدامة، تقوم على ترتيبات عملية لضمان سلامة الممرات البحرية، وآليات فنية مشتركة لتأمين انسياب حركة التجارة الدولية والطاقة، بما ينهي حالة الحرب ويمنع تجدد المواجهات في المنطقة.

كما تم التأكيد على أن هذه التفاهمات المأمولة يجب أن ترتكز على احترام سيادة الدول، ومراعاة المصالح المشروعة لجميع الأطراف، وتهيئة الظروف الملائمة لاستعادة مسارات الحوار والتفاوض ومعالجة القضايا العالقة التي تقف وراء التصعيد.

واتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق، ودعم الجهود الدبلوماسية كافة الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.