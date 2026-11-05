 البورصة المصرية تغلق تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي - بوابة الشروق
الخميس 5 نوفمبر 2026 4:39 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد اقتصار الدراسة بالمدارس على الفترة الصباحية؟ -

النتـائـج تصويت

البورصة المصرية تغلق تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي

بسملة عودة
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2026 - 4:20 م | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2026 - 4:20 م

واصلت مؤشرات البورصة المصرية الارتفاع خلال تعاملات اليوم، حيث قفز المؤشر الرئيسي للسوق «إيجي إكس 30» بنسبة 1.15% ليصل إلى 51232 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.29% ليصل إلى 17373 نقطة.

وصعد المؤشر الأوسع نطاقًا «إيجي إكس 100» بنسبة 1.22% ليصل إلى 23291 نقطة.

وحققت البورصة المصرية مكاسب خلال تعاملات اليوم بنحو 20,743 مليار جنيه، مقارنة بتعاملات أمس.

واستهل قطاع البنوك القطاعات الأكثر نشاطًا ليسجل 25.48%، وحل ثانيًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 12.51%، أما ثالثًا فجاء قطاع العقارات ليسجل 11.63%.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك