طلبات إعانة البطالة الأمريكية تسجل أدنى مستوى منذ منتصف يوليو

تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة إلى 189 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، في ظل تراجع عمليات التسريح من العمل وتمتع معظم الأمريكيين بالأمن الوظيفي.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن 189 ألف شخص تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ منتصف يوليو الماضي، مقارنة بـ195 ألف طلب في الأسبوع السابق.

وتعد طلبات إعانة البطالة مؤشرًا على عمليات تسريح العمال، ويتابعها خبراء الاقتصاد عن كثب؛ لأنها قد تقدم مؤشرات بشأن الاتجاه الذي يسلكه سوق العمل.

وظلت الطلبات عند مستويات منخفضة تاريخيًا منذ بداية العام الجاري، حيث لم تتجاوز 230 ألف طلب في أي أسبوع، كما سجلت 200 ألف طلب أو أقل على مدار ثمانية أسابيع متتالية.