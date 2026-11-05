الإنتاج الحربي تفتتح معرضا لمنتجات شركاتها بنادي جمعية أحمد عرابي بالعبور

جمبلاط: التوسع في المعارض يتيح للمواطنين التعرف على منتجات الشركات التابعة والاستفادة من إمكاناتها التصنيعية

افتتحت وزارة الإنتاج الحربي، معرضًا للمنتجات المدنية للشركات التابعة لها بنادي جمعية أحمد عرابي بمدينة العبور، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 11 نوفمبر الجاري، في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوفير السلع والمنتجات الوطنية عالية الجودة بأسعار تنافسية، والتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على إتاحة مجموعة متنوعة من المنتجات الوطنية التي تتميز بالجودة العالية والأسعار التنافسية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، مشيرًا إلى أن التوسع في تنظيم المعارض يسهم في تعريف المواطنين بمنتجات الشركات التابعة للوزارة، وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من إمكاناتها التصنيعية المتنوعة.

ويشهد المعرض مشاركة عدد من الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، التي تستعرض مجموعة واسعة من المنتجات المدنية التي تلبي احتياجات المواطنين في قطاعات صناعية وإنتاجية مختلفة.

وتشارك شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) بالطلمبات الغاطسة المصنعة محليًا بنسبة 100%، إلى جانب البطاريات، فيما تعرض شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) منتجات متنوعة تشمل المحابس بمختلف أنواعها ومقاساتها، ومحابس عدم الرجوع والسكينة، وأغطية الصرف الصحي، وأجسام الطلمبات، وجرليات ودرج السلم والمشترك والطنابير، فضلًا عن الصناعات المغذية وكور طحن الأسمنت والبلاطات الأسمنتية.

كما تستعرض شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) طلمبة الفلاح ذات البستم الواحد، ومحرك دويتس المصنع محليًا بنسبة 100%، والمستخدم في طلمبات الري بقدرات تتراوح بين 7.5 و20 حصانًا، إلى جانب المراوح والشفاطات والمراوح الصناعية، ووحدة الري النقالي F1511 6/6، ووحدة الإطفاء FL2 511، وسبائك كراسي المحاور الخاصة بالسيارات.

وتقدم شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) موفرات المياه الذكية، التي تسهم في ترشيد استهلاك المياه بنسب تتراوح بين 50% و75%، باستخدام تكنولوجيا ألمانية وبصناعة مصرية، فضلًا عن منتجات ومستلزمات المولدات.

وتعرض شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) جهاز إنتاج المياه من الهواء، الذي يعتمد على تكنولوجيا يابانية جرى توطينها بشركات الإنتاج الحربي، ويتيح استخلاص مياه صحية صالحة للشرب مباشرة من الهواء، مع إمكانية تشغيله باستخدام خلية طاقة شمسية من إنتاج مصنع بنها للإلكترونيات في حالة عدم توافر مصدر للكهرباء، إلى جانب البوتاجازات والأفران وأجهزة البلت إن والثلاجات والسخانات والتكييفات ومجموعة متنوعة من الأجهزة المنزلية الصغيرة.

وتشارك شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) بعدادات المياه الميكانيكية ومسبوقة الدفع، والمعدات الزراعية وولاعات الأفران، فيما تعرض شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) طفايات الحريق وجنوط السيارات وأجهزة الجير بوكس والري المحوري، فضلًا عن أدوات المائدة والمطبخ المصنعة من الاستانلس ستيل.

وتستعرض شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) الكابلات المعزولة والفويل بمختلف المقاسات، بينما تقدم شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) ألواح الطاقة الشمسية وشواحن الطاقة الشمسية والتابلت ومياه الردياتير ولمبات الليد بقدرات مختلفة، والشاشات الذكية (Smart TV) بمقاسات متنوعة.

كما تشارك شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) بمنتجاتها من الدهانات وكراسي الاستاد.

وأكدت وزارة الإنتاج الحربي أن تنظيم المعرض يأتي في إطار جهودها لتنفيذ التوجيهات الرئاسية الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من المنتجات والسلع بأسعار مناسبة، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز الاعتماد على المنتج المحلي.

وأوضحت الوزارة أن التوسع في تنظيم المعارض يعكس توجهها نحو تعظيم الاستفادة من الإمكانات والطاقات التصنيعية المتاحة بشركاتها، واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية في التوسع في تصنيع المنتجات المدنية، إلى جانب دعم التكامل بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الإنتاج الحربي باعتبارها أحد الأذرع الصناعية للدولة، حيث تواصل تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والآلات والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، بالتوازي مع التوسع في إنتاج وتوفير المنتجات المدنية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق خطط التنمية المستدامة.