ترامب يرد على دعوات إقالة وزير الدفاع: لدي كل النية للإبقاء على هيجسيث في منصبه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه يعتزم الإبقاء على وزير الدفاع بيت هيجسيث في منصبه، وذلك عقب دعوات لإقالته بعد خسارة الجمهوريين الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ خلال انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وفي تصريح لمراسل شبكة "إيه بي سي" جوناثان كارل، رد ترامب على الدعوات المطالبة بإقالة هيجسيث قائلا: "لديّ كل النية للإبقاء عليه في منصبه".

وعقب الهزيمة الانتخابية للجمهوريين، تركزت الانتقادات على وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، المعروف بدعمه الحرب على إيران.

وأشار ترامب إلى أنه تلقى اتصالات بشأن هيجسيث، مضيفا: "أتلقى اتصالات بهذا الشأن، ولا أعرف السبب".

من جهة أخرى، أضاف ترامب أن المصادقة في مجلس الشيوخ على مرشح جديد لمنصب وزير الدفاع قد تكون أسهل قبل تولي الكونجرس الجديد، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، مهامه في يناير المقبل.

انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

وتوجه الناخبون الأمريكيون في 3 نوفمبر الجاري إلى صناديق الاقتراع لاختيار حكام بعض الولايات وشغل مناصب محلية أخرى، إلى جانب جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435، و35 عضوا من أصل 100 في مجلس الشيوخ.

وبحسب النتائج غير النهائية المعلنة حتى الآن، انتزع الديمقراطيون الأغلبية من الجمهوريين في كل من مجلسي الشيوخ والنواب.

وينص النظام الانتخابي الأمريكي على إجراء انتخابات جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا كل عامين، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية مرة، وانتخابات التجديد النصفي مرة أخرى.

أما مجلس الشيوخ، الذي يضم 100 عضو ينتخبون لولايات مدتها ست سنوات، فيُجدّد انتخاب ثلث أعضائه كل عامين.