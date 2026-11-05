سلطات الإطفاء بنيويورك: مقتل 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء حريق بمنزل

لقي ستة أشخاص حتفهم في حريق اندلع وانتشر بسرعة في منزل مؤلف من طابقين بمدينة نيويورك، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، كما أصيب سبعة آخرون، بينهم ثلاثة من رجال الإطفاء، وفقًا لما أعلنته إدارة الإطفاء في المدينة.

ووصل أكثر من 200 من أفراد فرق الطوارئ بسرعة إلى موقع الحريق، الذي اندلع في منزل متلاصق مع منازل أخرى بحي «صنسيت بارك» في منطقة بروكلين. ولم يتم تحديد سبب الحريق حتى الآن.

وقال كيفن وودز رئيس عمليات الإطفاء بالإدارة، خلال مؤتمر صحفي بالقرب من المنزل الخشبي الذي التهمته النيران بشدة: «عند وصولنا، كانت النيران مشتعلة في جميع الطوابق، وكانت ألسنة اللهب تتطاير من كل النوافذ وتواجهنا عند الباب الأمامي».

وأضاف أن رجال الإطفاء تمكنوا من إنقاذ أربعة أشخاص، حيث دخلوا من مدخل خلفي لإنقاذ شخصين كانا عالقين داخل المنزل خلف قضبان النوافذ.

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق خلال نحو ثلاث ساعات. كما اضطر ثمانية من سكان المنازل المجاورة إلى مغادرة منازلهم، وتم نقلهم للإقامة في فنادق.

ولقي أربعة أشخاص حتفهم في موقع الحريق، بينما تم نقل شخصين آخرين إلى المستشفى وهما في حالة حرجة، قبل أن يتم إعلان وفاتهما لاحقًا، كما أصيب أربعة أشخاص بجروح غير مهددة للحياة.

ويجري محققو الحرائق تحقيقاتهم لتحديد أسباب الحادث.

وأوضحت إدارة الإطفاء أنه تم العثور على بطارية من نوع ليثيوم أيون في موقع الحريق، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت لها صلة باندلاع النيران.