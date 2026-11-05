رئيس الوزراء البريطاني: لن ندعو بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين في بريطانيا

نقلت صحيفة «ذي إيكونوميست» البريطانية، اليوم الخميس، عن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام، قوله إنه لن ‌يتم توجيه دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في بريطانيا العام المقبل.

وردا على سؤال من الصحيفة عما إذا كان ⁠بوتين سيدعى إلى القمة، أجاب بيرنام "لا".

وفي سبتمبر قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن واشنطن دعت بوتين لحضور اجتماع مجموعة العشرين في ميامي في ديسمبر، مشيرا إلى أن ذلك سيتيح له ‌فرصة ⁠للتواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة العالم الآخرين، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وروسيا لا تزال عضو في مجموعة العشرين، ومن المعتاد أن يدعو قادة الدول المضيفة جميع أعضاء المجموعة لحضور قمتها السنوية.

وستعقد قمة مجموعة ⁠العشرين السنوية العام المقبل في نوفمبر في مدينة مانشستر التي تقع ⁠في قلب منطقة شمال غرب إنجلترا، حيث شغل بيرنام منصب رئيس البلدية.