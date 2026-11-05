إيران ترفض اتهامات كايا كالاس بالتدخل في النزاع بين السعودية واليمن

رفضت إيران، ادعاء كايا كالاس مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بتدخل إيران في النزاع بين السعودية واليمن.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، وصفه الادعاء بأنه لا أساس له.

وقال بقائي إن "الاتحاد الأوروبي نفسه شريك في الانتهاكات الفاحشة لحقوق الإنسان في اليمن بسبب مشاركته في العقوبات والحصار الاقتصادي على الشعب اليمني، وإن المسئولين الأوروبيين لا يمكنهم تبرئة أنفسهم من المسئولية".

ونفى بقائي بشدة الادعاءات المطروحة بشأن وجود خبراء عسكريين إيرانيين في اليمن.

وشدد على أن نشر هذه الأخبار المزيفة يجري بهدف التغطية على الحقائق وصرف الرأي العام.

وأشار إلى أن "الشعب اليمني أثبت أنه يمتلك القدرة والتجربة والشجاعة والإرادة اللازمة للدفاع عن سيادته الوطنية وكرامته الإنسانية، وأنه لا يحتاج في هذا المسار إلى تدخل أي طرف".

وجدد موقف إيران المبدئي تجاه النزاعات الجارية في شبه الجزيرة العربية، قائلًا: «إن إحلال السلام في شبه الجزيرة العربية يستلزم وقف الهجمات العسكرية واحترام حق الشعب اليمني في تقرير مصيره، وإنهاء الحصار البحري والجوي على هذا البلد».

وتابع: «الحوار على أساس خارطة الطريق المتفق عليها بين اليمنيين والسعودية، وإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية جاهزة لأي نوع من المساعدة في هذا المجال».

وانتقد بقائي "إساءة الاستخدام المستمر لمجلس الأمن الدولي لتبرير الحصار اللاإنساني على اليمن".

وشدد على "ضرورة الوقف الفوري للهجمات العسكرية والرفع الكامل للحصار والقيود غير القانونية على هذا البلد".

وكان وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، قد أشار أول أمس الثلاثاء إلى وجود 21 خبيرًا أجنبيًا يعملون مع جماعة الحوثيين، بينهم 14 خبيرًا من الحرس الثوري الإيراني وسبعة من حزب الله اللبناني.