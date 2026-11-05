وزير الداخلية السعودي: اتفاق مكة خطوة مهمة لمواجهة الأزمات

أكد وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف خلال لقائه اليوم الخميس، في العاصمة التركية أنقرة مع نظيره التركي مصطفى تشيفتشي، أن "اتفاق مكة خطوة مهمة لمواجهة الأزمات".

وشدد الوزير السعودي على "أهمية مواصلة تعزيز التعاون الأمني القائم بين البلدين، في ظل العلاقات المتميزة التي تربط المملكة وتركيا" حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت "واس" إن الوزيرين بحثا "خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومضاعفة الجهود لمواجهة الجماعات الإرهابية والمتطرفة، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما في ذلك تهريب المخدرات وترويجها، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم."

وأكد الأمير عبد العزيز أن "اتفاقية مكة للدفاع المشترك، الموقعة بين السعودية وتركيا وباكستان، تعكس عمق العلاقات بين المملكة وتركيا وتقارب المصالح والتوجهات الإستراتيجية، في ظل البيئة الجيوسياسية الراهنة".