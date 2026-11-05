ناقلة نفط تتعرض لاستهداف بمقذوفين في مياه الخليج قبالة سواحل قطر

أعلن الجيش البريطاني اليوم الخميس، أن ناقلة نفط تعرضت للاستهداف بمقذوفين قبالة سواحل قطر في الخليج أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن حالة أفراد الطاقم لم تتأكد بعد، كما لم يتسن معرفة طبيعة الأضرار التي لحقت بالسفينة.

وقال مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني إن الهجوم وقع شمال مدينة الشمال القطرية. ولم يكشف المركز عن اسم الناقلة المستهدفة، كما لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وكانت المنظمة قد أفادت الشهر الماضي بأنها تواجه صعوبات في تحديد العدد الحقيقي للهجمات والإبلاغ عنه بدقة، بسبب إحجام معظم السفن عن الإبلاغ عن الحوادث التي تتعرض لها.

وفي سياق متصل، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم، بأن النيران اندلعت في ناقلتي نفط وقارب قطر بعد اصطدامهما بألغام بحرية في مضيق هرمز. ولم يقدم التقرير أي تفاصيل بشأن وقوع ضحايا أو العلم الذي ترفعه السفينتان. ولم يتسن التحقق من صحة هذه الأنباء بشكل مستقل.

وذكر التقرير، نقلا عن بيان للحرس الثوري الإيراني، أن الحرس الثوري استولى أيضا على طائرتين مسيرتين أمريكيتين في المجال الجوي فوق مضيق هرمز. ويصدر الحرس الثوري الإيراني بشكل متكرر بيانات مماثلة بشأن استهداف السفن، فضلا عن إلحاق أضرار بناقلات النفط في المضيق.

وكانت طهران قد أغلقت مضيق هرمز عقب شن أمريكا وإسرائيل هجوما على إيران في فبراير الماضي، وهو ما أشعل فتيل الحرب.