اليونيفيل تعلن بدء تقليص قواتها والانسحاب من لبنان عقب انتهاء ولايتها في 31 ديسمبر 2026

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» أن ولايتها ستنتهي في 31 ديسمبر 2026، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2790 لعام 2025، على أن تبدأ عقب ذلك تنفيذ خطة تدريجية لخفض أعداد أفرادها والانسحاب من الأراضي اللبنانية.

وأكدت البعثة في بيان، أن قوات حفظ السلام، التي ينتمي أفرادها إلى 45 دولة، ستواصل تنفيذ مهامها المعتادة في مختلف مناطق جنوب لبنان حتى انتهاء ولايتها، بما يشمل مراقبة التطورات الميدانية والإبلاغ عنها، والتواصل مع الأطراف المعنية، ودعم الجيش اللبناني، وتسهيل وصول المساعدات والمهام الإنسانية.

وأوضحت اليونيفيل أن مجلس الأمن يدرس حاليًا الخيارات والترتيبات الممكنة للمرحلة التالية لانتهاء مهمتها، بما في ذلك استمرار أنشطة مراقبة التطورات والإبلاغ عنها على طول الخط الأزرق، الذي يفصل بين لبنان وإسرائيل.

وشددت البعثة على أن تحديد طبيعة أي ترتيبات مستقبلية أو آليات لمواصلة مهام المراقبة والإبلاغ يظل من اختصاص مجلس الأمن الدولي، في ضوء القرارات التي سيتخذها بشأن المرحلة المقبلة.

وفي أكتوبر الماضي، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تأسيس بعثة جديدة للدعم في لبنان تهدف إلى تقديم المشورة للجيش وقوى الأمن الداخلي في البلاد.

وقالت كايا كالاس، مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في بيان إن البعثة «ستقدم المشورة والمساعدة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لتعزيز السيطرة على الأراضي وأمن الحدود والأمن الداخلي»، مضيفة أن «أوروبا ملتزمة إزاء مستقبل لبنان».

وأشار مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أن التفويض الأولي للبعثة سيكون لمدة ثلاث سنوات. وستتضمن البعثة شقين، أحدهما مدني والآخر عسكري.

وأوضح المجلس أن «الشق العسكري سيوفر الدعم الاستشاري والتدريب لتعزيز قدرات الجيش اللبناني فيما يتعلق بأمن الحدود والأمن البحري»، في حين سيوفر الشق المدني التدريب لقوى الأمن الداخلي اللبنانية في مجالات مثل مكافحة الجرائم الإلكترونية ومكافحة التهريب.

ومن المتوقع إجراء المزيد من التخطيط التشغيلي قبل أن يتخذ التكتل قرارا ببدء عمل البعثة. وقال مسئول في الاتحاد الأوروبي الاثنين، إن التكتل يأمل في نشر أفراد في إطار البعثة الجديدة خلال الأشهر المقبلة.