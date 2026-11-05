 لجنة تحكيم ملتقى مهرجان القاهرة السينمائي تضم رولا ناصر ودانييلا تسولة ومحمد رشاد - بوابة الشروق
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لجنة تحكيم ملتقى مهرجان القاهرة السينمائي تضم رولا ناصر ودانييلا تسولة ومحمد رشاد


نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2026 - 6:03 م | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2026 - 6:03 م

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تشكيل لجنة تحكيم ملتقى القاهرة السينمائي، الذي يُقام ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، خلال الدورة السابعة والأربعين للمهرجان، المقرر إقامتها في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، وتضم اللجنة ثلاثة من صناع السينما أصحاب الخبرات المتنوعة في مجالات الإنتاج والتوزيع والكتابة والإخراج.

وتضم لجنة التحكيم المنتجة الأردنية الكندية رولا ناصر، والمنتجة وخبيرة التوزيع الألمانية دانييلا تسولة، والكاتب والمخرج والمنتج المصري محمد رشاد، في تشكيل يجمع بين خبرات مهنية وإبداعية متنوعة، ويعكس حرص الملتقى على الاستفادة من رؤى مختلفة في تقييم المشروعات السينمائية العربية المشاركة، ودعم فرص تطويرها وإنتاجها ووصولها إلى الأسواق والجمهور.

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