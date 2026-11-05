تركيا وقطر تبحثان تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية

استقبل رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون، الخميس، نائب رئيس الوزراء القطري وزير الدولة لشئون الدفاع سعود آل ثاني، والوفد المرافق له، وذلك في مقر الهيئة بأنقرة.

وذكر بيان صادر عن الهيئة أن اللقاء تناول فرص التعاون الرامية إلى تعميق الشراكة بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية، وإطلاق مشاريع مشتركة جديدة، وتعزيز القدرات التكنولوجية والإنتاجية.

وجاءت الزيارة عقب توقيع مذكرة تفاهم "بدر" للصناعات الدفاعية مؤخرا بين تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا.

وتهدف المذكرة إلى تطوير التكنولوجيا في قطاع الصناعات الدفاعية وتعزيز التعاون في مجالي البحث والتطوير والتعاون التقني، بغية الارتقاء بالقدرات الحالية للدول الأطراف وتهيئة الأرضية لتنفيذ مشاريع مشتركة جديدة.

ومن المتوقع أن تسهم الاتصالات الثنائية الجارية بين تركيا وقطر في تحويل إرادة التعاون متعدد الأطراف إلى مشاريع ملموسة، والارتقاء بالشراكة الدفاعية بين البلدين إلى مستوى أعلى.



