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انطلقت في الجزائر، الخميس، الحملة الدعائية للانتخابات المحلية المقررة في 28 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 162 ألف مرشح لعضوية المجالس الشعبية البلدية والولائية.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، استنادا إلى معطيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بأن 141 ألفا و388 مرشحا يتنافسون على عضوية المجالس الشعبية البلدية، و21 ألفا و476 مرشحا على عضوية المجالس الشعبية الولائية.

وتستمر الحملة الانتخابية 20 يوما، يسعى خلالها المرشحون إلى استمالة الناخبين والفوز بأصواتهم، قبل دخول مرحلة الصمت الانتخابي التي تسبق الاقتراع بثلاثة أيام، وفق قانون الانتخابات الجزائري، بحسب الوكالة.

ويشمل الاستحقاق انتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية في 69 ولاية (محافظة)، إلى جانب أعضاء المجالس الشعبية البلدية في 1541 بلدية بمختلف أنحاء البلاد.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 24 مليونا و236 ألفا و959 ناخبا، وفق معطيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وحددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في وقت سابق، ضوابط الحملة الدعائية، التي تشمل منع استغلال الثوابت الوطنية لأغراض انتخابية، وخطابات الكراهية القائمة على اعتبارات فئوية أو جهوية أو لغوية أو عرقية.

كما تحظر الضوابط استخدام اللغات الأجنبية خلال الحملة، وتوظيف مقومات الهوية الوطنية لأغراض حزبية أو دعائية انتخابية.

ويمنع القانون تسخير إمكانيات الدولة لصالح أي طرف انتخابي، أو استخدام المؤسسات العمومية والتربوية والجامعية ودور العبادة في الدعاية، ضمانا لتكافؤ الفرص وحياد الإدارة.

وتقتصر الأنشطة الدعائية على التجمعات الشعبية في القاعات المرخصة واللقاءات الجوارية، إضافة إلى تعليق الملصقات في الأماكن المخصصة لذلك.

وتجرى الانتخابات وفق نظام القائمة المفتوحة، المعتمد منذ عام 2021، والذي يتيح للناخب اختيار مرشحيه المفضلين داخل القائمة الواحدة، بدلا من اعتماد ترتيب المرشحين فيها لتحديد الفائزين.

وتعد هذه ثاني انتخابات محلية تنظمها الجزائر منذ عام 2019.