لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني تعترف بخطأ احتساب ركلة جزاء لريال مدريد

اعترفت لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بوجود خطأ تحكيمي في احتساب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد خلال مواجهة راسينج سانتاندير، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي، وشهدت انتصار ريال مدريد بنتيجة 3-0.

ونشرت اللجنة برنامج «وقت المراجعة» اليوم الأربعاء، لتحليل الحالات الجدلية، وتناولت اللجنة قرار حكم المباراة باحتساب ركلة الجزاء لصالح مبابي خلال مواجهة راسينج سانتاندير.

وأوضحت لجنة الحكام أن براتي وضع ذراعه أمام مبابي، لكنه لم يستخدم أي قوة في التدخل، مشيرة إلى غياب العلاقة الواضحة بين الاحتكاك وسقوط اللاعب الفرنسي.

وقالت اللجنة إن قرار احتساب ركلة الجزاء كان خطأ واضحًا من الحكم مونويرا، كما أخطأ حكم تقنية الفيديو لويس ماريو مييا بعدم التدخل لاستدعاء الحكم ومطالبته بمراجعة اللقطة عبر الشاشة.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 27 في المركز الثالث من جدول ترتيب الليجا، وبفارق 3 نقاط فقط عن برشلونة المتصدر، فيما تجمد رصيد راسينج عند النقطة 11 في المركز 16.