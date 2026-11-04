اليمن يدين التدخل العسكري للحرس الثوري الإيراني وحزب الله لدعم الحوثيين

أعربت وزارة الخارجية اليمنية، عن إدانتها الشديدة لاستمرار التدخلات العسكرية السافرة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني في الشئون الداخلية لليمن، ودورهما في دعم مليشيا الحوثي وتمكينها من مواصلة اعتداءاتها على الشعب اليمني وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن "ما أعلنته وزارة الداخلية اليمنية عن وجود (۲۱) خبيراً أجنبياً يعملون مع ميليشيا الحوثي، منهم (١٤) خبيراً من الحرس الثوري الإيراني و(۷) خبراء من حزب الله اللبناني الإرهابي، يكشف حجم هذا التدخل وخطورته، وتجاوزه التمويل والتسليح والتدريب إلى الإشراف المباشر والمشاركة في التخطيط وإدارة العمليات وبناء القدرات العسكرية للميليشيا".

وشددت الوزارة على أن هذا الوجود العسكري الأجنبي غير المشروع يمثل انتهاكاً سافراً لسيادة الجمهورية اليمنية ومبادئ القانون الدولي، مؤكدة مسئولية النظام الإيراني عن إدارة هذا التدخل عبر عناصر الحرس الثوري وحزب الله، وتسخير الأراضي اليمنية لخدمة مشاريعه الإقليمية على حساب أمن اليمنيين واستقرارهم.

وأكدت الوزارة أن انخراط هذه العناصر في دعم العمليات العسكرية للميليشيا أسهم في قتل اليمنيين وتهجيرهم قسرياً من مناطق سكناهم، وفاقم معاناتهم الإنسانية، ولا سيما في تعز، حيث يضاعف استمرار الحصار والاعتداءات على المدنيين حجم الكارثة الإنسانية ويهدد مقومات الحياة الأساسية.

وحذرت الوزارة من أن خطر هذا التدخل يتجاوز الأراضي اليمنية ليشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي وحرية الملاحة والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ويزيد دعم الميليشيا بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والزوارق السريعة المفخخة وتزويدها بالخبرات اللازمة لتطوير هذه القدرات واستخدامها، من مخاطر استهداف السفن وتهديد الممرات البحرية الحيوية ومصالح دول المنطقة والعالم.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسئولياته وإدانة هذه التدخلات، واتخاذ إجراءات عملية لوقف تدفق الأسلحة والخبرات العسكرية إلى ميليشيا الحوثي، وإنفاذ قراراته ذات الصلة، ومساءلة الدول والكيانات والأفراد المتورطين في دعم هذه الأنشطة وفقاً للقانون الدولي، بما يحمي سيادة اليمن وأمن شعبه ويصون الأمن الإقليمي والدولي.