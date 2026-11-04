غارة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في قضاء مرجعيون بجنوب لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة قبريخا بقضاء مرجعيون، وسط معلومات أولية عن وقوع إصابة.



وأشارت الوكالة إلى سقوط جريح جراء غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية، استهدفت دراجة نارية في بلدة قبريخا بقضاء مرجعيون.



وصعّدت القوات الإسرائيلية هجماتها على مناطق جنوبي لبنان، الأربعاء، إذ قصفت بلدات وأحرقت منازل، وألقت طائرات مسيّرة قنابل صوتية بالقرب من مزارعين أثناء قطاف الزيتون، بالتزامن مع تحليق مكثف للمسيّرات على ارتفاعات منخفضة فوق بيروت ومناطق أخرى من البلاد.



وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن القوات الإسرائيلية أحرقت عددًا من المنازل في بلدة حداثا بقضاء بنت جبيل، منذ صباح الأربعاء، كما استهدفت بقصف مدفعي بلدة برعشيت في القضاء نفسه، وبلدتي المنصوري ووادي زبقين بقضاء صور، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.



وفي قضاء حاصبيا، ألقت مسيّرة إسرائيلية قنابل صوتية بالقرب من مجموعة من المزارعين أثناء قطاف الزيتون في محيط مزرعة حلتا، عند أطراف بلدة كفرشوبا، دون تسجيل إصابات.



كما رُصد تحليق مسيّرات إسرائيلية على ارتفاع منخفض فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، ومنطقة الزهراني جنوبي البلاد، إلى جانب تحليق مكثف في أجواء إقليم الخروب بقضاء الشوف في محافظة جبل لبنان.



وتأتي هذه الاعتداءات رغم الاتفاق المبرم بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية في 26 يونيو الماضي، والذي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيًا من الأراضي اللبنانية، مقابل انتشار الجيش اللبناني وتوليه المسؤولية الأمنية فيها.



وتواصل إسرائيل تنفيذ هجمات وعمليات هدم وإحراق للمنازل في جنوب لبنان، رغم الاتفاق الذي يستهدف إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في المناطق اللبنانية المحتلة.