رئيسة سلوفينيا: التبادل التجاري مع مصر بلغ 310 ملايين يورو في 2025

قالت الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وسلوفينيا بلغ 310 ملايين يورو خلال عام 2025، فيما سجل 247 مليون يورو خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأضافت في لقاء خاص مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن حجم السوق السلوفينية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 2.1 مليون نسمة، يجب وضعه في الاعتبار عند تقييم حجم التجارة بين البلدين.

وأوضحت أن الاقتصاد الدائري والسياحة المستدامة والتبادل العلمي والتدريب المهني والذكاء الاصطناعي تمثل مجالات يمكن من خلالها توسيع الشراكة المصرية السلوفينية.

وأشارت موسار إلى أن ميناء كوبر يتعاون مع الموانئ المصرية منذ نحو 40 عامًا، معتبرة أن هذه العلاقات تتيح أساسًا لتوسيع الروابط التجارية واللوجستية.

وذكرت أن بلادها تمتلك مركزًا للذكاء الاصطناعي يعمل تحت رعاية منظمة «اليونسكو»، إلى جانب معهد جوزيف ستيفان الذي يضم نحو 1100 عالم من أنحاء مختلفة من العالم يعملون في مجالات من بينها الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

ولفتت إلى أن إدارة الموارد المائية تمثل مجالًا آخر يمكن لمصر وسلوفينيا تبادل الخبرات فيه، معربة عن أملها في أن تسهم زيارتها الحالية في تحقيق نتائج إيجابية على مستوى التعاون الاقتصادي.

ويُذكر أن مباحثات الرئيس السيسي ورئيسة سلوفينيا، أمس الثلاثاء، تناولت تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز الربط بين الموانئ، إلى جانب التعاون في التعليم والبحث العلمي والسياحة. كما تناولت الاتصالات المصرية السلوفينية خلال عام 2026 فرص توسيع التعاون بين ميناء كوبر وموانئ مصرية، والاستفادة من سلوفينيا بوصفها منفذًا للأسواق الأوروبية.