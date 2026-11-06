متحدث الأوقاف: الوعظ التقليدي لم يعد بنفس الجاذبية لجيلي زد وألفا ونوظف الذكاء الاصطناعي للوصول إليهم

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مركز الذكاء الاصطناعي بالوزارة، يأتي استكمالًا لجهودها في تجديد الخطاب الديني، وتعزيز حضور مؤسسات الوعي على المنصات الرقمية للوصول إلى مختلف فئات المجتمع.

وأضاف "رسلان" عبر برنامج "اليوم" على قناة "dmc”، اليوم الخميس، أن تجديد الخطاب الديني يقوم على ركيزتين أساسيتين، هما الحفاظ على الأصالة ومواكبة الأدوات الحديثة، بما يضمن ارتباط الرسائل المقدمة باحتياجات الناس وشواغلهم، مشيرًا إلى استمرار أنشطة الوعظ الميداني والزيارات للمؤسسات الشريكة، مثل قصور الثقافة والمدارس والجامعات ومراكز الشباب والرياضة.

وتابع أن الاعتماد على الحضور الميداني وحده لا يكفي للوصول إلى جميع فئات الجمهور، ما يستلزم تكثيف الحضور الرقمي لمؤسسات الوعي، ومنها وزارة الأوقاف، مضيفًا أن المركز يضم حاليًا 40 شابًا وفتاة من المتخصصين في الذكاء الاصطناعي.

واستكمل أن وجود هذه الكوادر يمثل إحدى ثمار توجه الدولة نحو التوسع في التخصصات الجامعية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل، وتحويل هذه الرؤية إلى فرص عمل ومسارات جديدة تسهم في تعزيز الوعي لدى مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية.

وأكد على أهمية تقديم الرسائل التوعوية في قوالب متنوعة تتناسب مع طبيعة الجمهور، موضحًا أن أساليب الوعظ التقليدية قد تكون مقبولة لدى فئات من المجتمع، لكنها لم تعد بالقدر ذاته من الجاذبية لدى أبناء الجيلين "زد" و"ألفا"، وهو ما يستدعي الوصول إليهم بوسائل أكثر ملاءمة لاهتماماتهم.

وأشار إلى إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي في تقديم المحتوى التوعوي من خلال مشاهد درامية أو سرد قصصي أو نماذج للقدوة، بما يساعد على إيصال الرسائل إلى الأجيال الجديدة بصورة أكثر تأثيرًا.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين الماضي، مركز الذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف، بحضور عدد من الوزراء والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وقيادات الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وكان في استقباله الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.