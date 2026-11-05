المتحدث العسكري: استشهاد رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية ورئيس عمليات كتيبة خلال التصدي للتنقيب غير المشروع عن الذهب

قال العقيد أركان حرب أحمد عتمان، المتحدث العسكري، إن القوات المسحلة عقدت العديد من الجلسات مع شيوخ وعواقل القبائل في المناطق التي تتواجد بها العناصر الإجرامية القائمة على ظاهرة التنقيب غير المشروع عن الذهب.

ووجه خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، الشكر والتقدير لهم على جهودهم المبذولة ومساندتهم للقوات المسلحة وعناصر إنفاذ القانون في أداء مهامها لمجابهة تلك الظاهرة غير المشروعة، مشددا أن «دورهم لا يقل عن الدور الوطني الذي قدمه أهالينا في سيناء أثناء مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف».

وتابع: «القوات المسلحة قامت قبل بداية أي مرحلة بإلقاء الرسائل التحذيرية؛ لإخطار وتوعية المتواجدين بوجودهم في مناطق تقع داخل الحدود المصرية، وأن ما يمارسونه يعد عملا غير مشروع».

ولفت إلى أن إنتاج وإذاعة المنصات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي سلسلة توعوية متخصصة عن التنقيب العشوائي وعناصر الدهابة تحت عنوان «درع الجنوب» شملت إذاعة ست حلقات، بالإضافة إلى إصدار ونشر بيانات بمراحل استمرار العمليات.

وأوضح أن تحرك القوات المسلحة استهدف خلق مناخ مناسب لكل الاستثمارات العاملة بقطاع التعدين، سواء كانت أجنبية أو محلية، أو حتى شركات التعدين الأهلي.

وشدد أن «وجود عناصر مسلحة في تلك المناطق أدى إلى تهديد العمالة العاملة في قطاع التعدين، وهو ما دفعهم لترك العمل في تلك المواقع، وبالتالي بدأت رؤوس الأموال والاستثمارات داخل الدولة المصرية في الهروب».

وأكد أن أحد أسباب القيام بالحملة المكبرة هو تأكيد فرض السيادة المصرية على كامل أراضيها، مشيرا إلى أن الأعمال الميدانية التي قامت بها القوات المسلحة والتشكيلات التعبوية في نطاق المنطقة الجنوبية، شهدت تعرض ضباط وأفراد القوات المسلحة لتبادل إطلاق النار مع العناصر المخالفة؛ «نتج عنها استشهاد العقيد أحمد سمير، رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية، وكذلك استشهاد المقدم أحمد جودة، رئيس عمليات كتيبة حرس حدود تعمل في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية».