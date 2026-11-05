حرص نادي النصر السعودي على الاحتفاء بنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، برسالة مؤثرة عقب إعلانه إنهاء مسيرته الدولية مع منتخب البرتغال، بعد رحلة استثنائية امتدت لأكثر من 23 عامًا، شهدت العديد من الإنجازات والأرقام القياسية.

ونشر النصر رسالة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، قال فيها: «لا يزال مدرّجنا يهتف باسمك، والرياض تحتفي بحضورك، وبيننا من الشغف والطموح ما يستحق أن نعيشه معًا، وبشعار ناديك النصر أفراحٌ وأمجادٌ يترقبها العالم بأسره».

وأضاف النادي في رسالته: «ما زال في التاريخ فصولٌ لم تنتهِ بعد، قدوةٌ للأجيال وتاريخٌ رياضيٌ عظيم، ودّع البرتغال لكنه سيبقى في قلوب العالم أجمع، انتهى فصل وما زال هناك تاريخٌ جديد سيكتبه مع ناديه النصر».

وكان كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 41 عامًا، قد أعلن اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، قراره بإنهاء مسيرته الدولية مع منتخب البرتغال، على أن يخوض مبارياته الأخيرة خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر الجاري، ليضع نهاية لرحلة استثنائية بدأت في أغسطس 2003.

وجاء إعلان قائد المنتخب البرتغالي عبر مقطع فيديو نشره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وجه خلاله رسالة مؤثرة إلى الجماهير البرتغالية، قال فيها: «البرتغال ستظل دائمًا في قلبي».

وترك رونالدو بصمة تاريخية بقميص منتخب البرتغال، بعدما خاض 234 مباراة دولية، سجل خلالها 146 هدفًا، ليصبح صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات والأهداف على مستوى المنتخبات الوطنية للرجال.