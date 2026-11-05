المتحدث العسكري: رصدنا 52 تجمعا للعناصر الإجرامية المسلحة للتنقيب غير المشروع عن الذهب داخل الحدود المصرية

قال العقيد أركان حرب أحمد عتمان، المتحدث العسكري، إن القوات المسلحة نفذت 3 مراحل من حملة مجابهة ظاهرة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب حتى الآن.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن المرحلة الأولى، نُفذت في الفترة من 14 إلى 30 يونيو 2026، وشملت العمل في منطقتين، الأولى غرب مدينة مرسى علم التي تبعد عن الحدود الجنوبية للدولة المصرية بما يزيد على 350 كيلومترا وتضم موقعي امتياز بمساحة إجمالية بلغت 1825 كيلومترا مربعا.

وأوضح أن المنطقة الثانية شملت جبل إيقات شمال دائرة شمال دائرة عرض 22 داخل الحدود المصرية، وتضم موقع امتياز لإحدى الشركات العاملة بالكود العالمي لخام الذهب بمساحة 528 كيلومترا مربعا.

ولفت إلى المرحلة الثانية المنفذة من 31 يوليو حتى 18 أغسطس 2026، ركزت على منطقتين، هما وادي دبور بمساحة تقارب 200 كيلومتر مربع، ومنطقة البرامية بمساحة 2300 كيلومتر مربع، والتي تضم 5 مواقع امتياز.

ونوه إلى أن القوات المسلحة تقوم قبل أي مرحلة بإلقاء رسائل تحذيرية لإعطاء فرصة لتلك العناصر لتسليم أنفسهم لنقاط الغلق الأمنية المقامة على الطرق الرئيسية المؤدية لتلك المناطق، مضيفا: «عقب انتهاء المهلة، يتم استطلاع المناطق وتأكيد أماكن تجمعات العناصر الإجرامية المسلحة، التي وصلت إلى 52 تجمعا للعناصر الإجرامية المسلحة».

وأضاف أن المرحلة الثالثة نُفذت في الفترة من 12 إلى 29 أكتوبر 2026، مؤكدا أن الغرض منها كان تمشيط المناطق التي شملتها المرحلتان الأولى والثانية؛ لضمان التأكد من عودة الحياة لطبيعتها واستئناف نشاط الشركات العاملة في قطاع التعدين بتلك المناطق.