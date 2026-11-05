كشف العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، نتائج المرحلة الأولى من الحملة المكبرة لمواجهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية، والتي أسفرت عن ضبط 151 مصريًا و540 أجنبيًا، إلى جانب ضبط 4488 خيمة كانت تُستخدم في أنشطة التنقيب غير المشروع.

وأوضح المتحدث العسكري، خلال المؤتمر الصحفي المخصص لاستعراض نتائج المرحلة الأولى من الحملة الخميس، أن هذه التحركات تأتي في إطار جهود الدولة لحماية ثرواتها الطبيعية والحفاظ على الأمن القومي، من خلال تكثيف التنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية لمواجهة تلك الأنشطة غير القانونية.

وأشار إلى أن ظاهرة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ارتبطت بوجود أسلحة وذخائر غير مرخصة بالمناطق المتاخمة لمواقع التنقيب، الأمر الذي يمثل تهديدًا أمنيًا يستوجب التعامل الحاسم معه، وتضافر جهود مؤسسات الدولة للقضاء على هذه الممارسات.

وأكد أن الحملة تستهدف توحيد جهود الجهات المعنية وتعزيز التنسيق فيما بينها، لمواجهة أعمال التنقيب غير المشروع والحد من تداعياتها الأمنية والاقتصادية والبيئية، موضحًا أن خطورة هذه الممارسات لا تقتصر على استنزاف الثروات الطبيعية التي تمتلكها الدولة، وإنما تمتد إلى الإضرار بالثروة الحيوانية والزراعية، فضلًا عن تلويث التربة والمياه والإضرار بالموارد البيئية.

وشدد المتحدث العسكري على أن مواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، بهدف حماية حدود الدولة وتأمين أراضيها، وصون ثروات الشعب المصري والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، مؤكدًا أهمية تكاتف جهود جميع مؤسسات الدولة للتصدي للممارسات التي تستهدف استنزاف الموارد الطبيعية والإضرار بمقدرات الوطن.