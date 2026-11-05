 الحوثي تعلن استهداف مطار الملك فهد بالدمام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحوثي تعلن استهداف مطار الملك فهد بالدمام

وكالات
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2026 - 8:02 م | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2026 - 8:02 م

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيي سريع، في منشور عبر منصة "إكس"، استهداف مطار الملك فهد الدولي بالدمام، بطائرة بدون طيار (درون)، زاعما أن الاستهداف أدى إلى تعطل حركة الملاحة في المطار.

من جانبه، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية في المملكة.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، بأن الدفاع الجوي السعودي اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثي باتجاه منطقة المدينة المنورة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ومنذ أسابيع تشن جماعة الحوثي هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مناطق داخل المملكة.

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