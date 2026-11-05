3 شهداء إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي غرب غزة

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الخميس، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين بأرض أبو توهة محيط ميدان الشهداء بمخيم الشاطئ، ما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين.

وقالت مصادر طبية، اليوم الخميس، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5 إصابات.

وذكرت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,602، والإصابات إلى 5,799، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 847، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,618 شهيدا، و175,925 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.