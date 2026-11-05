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تواجد مهاجم النادي الأهلي، منصف بقرار، على رأس قائمة منتخب الجزائر التي أعلنها المدير الفني إبراهيم حمداني، استعداداً لخوض مواجهتي توجو ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وجاء اختيار "بقرار" ليدعم الهجوم الجزائري إلى جانب كتيبة من المحترفين، أبرزهم محمد الأمين عمورة، أمين غويري، وبشير بلومي.

وجاءت باقي قائمة "محاربي الصحراء" كالتالي:

حراسة المرمى: أسامة بن بوط، ملفين ماستيل، عبد اللطيف رمضان.

خط الدفاع: رامي بن سبعيني، زين الدين بلعيد، أحمد توبة، جوان حجام، رفيق بلغالي، أشرف عبادة، محمد عزي، صهيب ناير.

خط الوسط: نبيل بن طالب، هشام بوداوي، فارس شايبي، إبراهيم مازا، عماد عبدلي، عبد الرحمن رباش، ياسين تيطراوي.

خط الهجوم: منصف بقرار (الأهلي)، محمد الأمين عمورة، أمين غويري، بشير بلومي، عادل بولبينة، أمين شياخة، فارس غجيمس، أنيس حاج موسى.