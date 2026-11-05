 المتحدث العسكري: مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب يحمي ثروات الشعب ويصون حقوق الأجيال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المتحدث العسكري: مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب يحمي ثروات الشعب ويصون حقوق الأجيال

مصطفى المنشاوي
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2026 - 7:25 م | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2026 - 7:25 م

أكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب أحمد عتمان، أن مواجهة أعمال التنقيب غير المشروع عن الذهب تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، في إطار حرصها على حماية الدولة وصون أمن أراضيها، والحفاظ على ثروات الشعب المصري باعتبارها أحد مقومات الأمن القومي، وضمان حقوق الأجيال المقبلة.

وشدد المتحدث العسكري في كلمته خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، على أن جهود القوات المسلحة في التصدي لممارسات التنقيب غير المشروع تستهدف حماية مقدرات الدولة وثرواتها الطبيعية، والتعامل الحاسم مع أي محاولات للإضرار بالأمن القومي أو استغلال الموارد الطبيعية خارج الأطر القانونية.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار الدور الوطني للقوات المسلحة في حماية حدود الدولة وتأمين مقدراتها، والحفاظ على ثروات الوطن باعتبارها حقا أصيلا للشعب المصري والأجيال القادمة.

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