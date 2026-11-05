نشوى مصطفى تكشف تفاصيل محاولتها التدخل لحل أزمة أشرف زكي ولقاء سويدان

كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن محاولتها التدخل للوساطة بين نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي والفنانة لقاء سويدان، لإنهاء الأزمة الأخيرة بينهما، معربة عن أمنيتها أن تظل الخلافات داخل الأسرة الفنية ولا تخرج إلى الرأي العام، خاصة في ظل ما وصفته بهوس الترندات.

وقالت نشوى مصطفى، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنها "كانت تتمنى أن ينتهي الموقف الأخير بين زميلة عزيزة ونقيب المهن التمثيلية بطريقة يسودها الود والمحبة والسلام"، موضحة أنها "حاولت الاستعانة بعدد من كبار الفنانين وأساتذة المهنة للتدخل لحل الأزمة، باعتبار أن كلمتهم مسموعة لدى الجميع".

وأضافت أنها "علمت بوصول اقتراح الوساطة إلى أشرف زكي، وأنه شعر بالضيق من هذا الأمر، فتواصلت معه هاتفيا، ليرد عليها بكل ود واحترام، ويطلب منها عدم التدخل أو الاستعانة بأي من كبار الفنانين، موضحا لها أن الأمر، من وجهة نظره، لا يتعلق بخلاف، وإنما بتشكيك في شرفه وأمانته واتهام مباشر له بعدم النزاهة المالية".

وأشارت نشوى مصطفى إلى أن "أشرف زكي تمسك بترك الأمر للقانون والقضاء للفصل فيه"، كما نقلت عن عدد من أعضاء مجلس النقابة شعورهم بأن "الاتهامات تمثل تشكيكا ضمنيا في ذممهم المالية واتهاما لهم بالاستيلاء على أموال النقابة".

وأكدت نشوى مصطفى احترامها لحق أي شخص في الاختلاف مع أشرف زكي وأعضاء مجلس النقابة بشأن مواقفهم أو قراراتهم، لكنها "شددت على ضرورة عدم المساس بنزاهتهم"، مشيرة إلى المواقف الإنسانية التي جمعتها بالنقيب ومساندته لها في أوقات الشدة، مؤكدة أن هذه المواقف لم تكن معها وحدها، وإنما مع عدد كبير من زملائها الذين أعلنوا دعمهم له.

واختتمت نشوى مصطفى منشورها بالدعاء بأن تهدأ النفوس وتسود المحبة بين أفراد الأسرة الفنية.

وتعود الأزمة إلى الخلاف بين الفنانة لقاء سويدان والدكتور أشرف زكي، على خلفية ما أثارته سويدان بشأن إدارة أموال النقابة، وما تبع ذلك من اتهامات اعتبرها النقيب تشكيكا في ذمته المالية وأمانته، ليؤكد تمسكه بالاحتكام إلى القانون والقضاء للفصل في الأمر.