الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يطرح أرقاما مميزة للشركات في مزاد إلكتروني خلال معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا

الجهاز يتيح للشركات فرصة امتلاك أرقام مختصرة مميزة لتعزيز علاماتها التجارية وتسهيل التواصل مع العملاء

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في خطوة رائدة، طرح الرقم المختصر السداسي المميز "777777" للتزايد، إلى جانب الرقم المختصر الثلاثي "444"، وذلك من خلال منصة المزادات الإلكترونية التابعة للجهاز، بما يتيح للشركات بمختلف أحجامها فرصة الحصول على أرقام مختصرة ومميزة تدعم أنشطتها التجارية وتعزز قنوات التواصل مع عملائها.

وجاء الطرح في إطار مشاركة الجهاز في فعاليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا "Cairo ICT 2026"، وفق بيان اليوم.

وبحسب البيان، فإن هذا الطرح يأتي في إطار جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتعظيم الاستفادة من موارد الترقيم، وإتاحة فرص متكافئة أمام الشركات والمؤسسات للحصول على أرقام مختصرة ومميزة من خلال آلية تنافسية تتسم بالشفافية، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الشركات على تطوير خدماتها وتحسين وسائل التواصل مع عملائها، مع إتاحة فرص جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذه الأرقام في دعم أنشطتها التسويقية والتجارية.

وتمنح الأرقام المميزة الشركات فرصة لتعزيز حضور علاماتها التجارية وترسيخها لدى العملاء، حيث تعمل كقناة مباشرة للتواصل وتقديم الخدمات، الأمر الذي يسهم في تيسير وصول العملاء إلى الشركات، ورفع كفاءة التواصل معهم، وتحسين تجربتهم في الحصول على الخدمات.

وأكد الجهاز أن إتاحة هذه الأرقام من خلال منصة المزادات الإلكترونية تأتي في إطار توجهه نحو توسيع نطاق الاستفادة من خدمات الاتصالات والحلول الرقمية الداعمة لمجتمع الأعمال، بما يساعد الشركات، وخاصًة الصغيرة والمتوسطة، على الاستفادة من أدوات اتصالية وتسويقية فعالة لتعزيز قدرتها التنافسية والتوسع في الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.

ومن المقرر أن يستمر التزايد على الرقمين المطروحين حتى اليوم الأخير من فعاليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا "Cairo ICT 2026"، حيث يمكن للشركات الراغبة في المشاركة الاطلاع على تفاصيل المزاد وشروط وإجراءات التزايد من خلال منصة المزادات الإلكترونية التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبر الرابط التالي:

https://auctions.tra.gov.eg