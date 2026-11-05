المتحدث العسكري: التنقيب غير المشروع عن الذهب يرتبط بحيازة الأسلحة والذخائر غير المرخصة

كشف العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، نتائج المرحلة الأولى من الحملة المكبرة لمواجهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء، مؤكدًا أن هذه التحركات تأتي في إطار جهود الدولة لحماية ثرواتها الطبيعية والحفاظ على الأمن القومي.

وأوضح المتحدث العسكري، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج المرحلة الأولى من الحملة الخميس، أن ظاهرة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ارتبطت بوجود أسلحة وذخائر غير مرخصة في المناطق المتاخمة لمواقع التنقيب، وهو ما يمثل تهديدًا للأمن ويستدعي تكاتف جهود مختلف الجهات المعنية للتصدي لهذه الظاهرة.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف توحيد جهود الوزارات والأجهزة المعنية، وتعزيز التنسيق فيما بينها لمواجهة أعمال التنقيب غير المشروع والحد من تداعياتها الأمنية والاقتصادية والبيئية.

وأضاف أن خطورة هذه الممارسات لا تقتصر على إهدار الثروات الطبيعية التي تمتلكها الدولة، وإنما تمتد آثارها إلى الإضرار بالثروة الحيوانية والزراعية، فضلًا عن التسبب في تلوث التربة والمياه، بما ينعكس سلبًا على البيئة والموارد الطبيعية.

وأكد المتحدث العسكري أن مواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، بهدف حماية الدولة وتأمين أراضيها، وصون ثروات الشعب المصري والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة، مشددًا على أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة للتصدي للممارسات التي تستهدف استنزاف الموارد الطبيعية والإضرار بمقدرات الوطن.