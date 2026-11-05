رئيس الشركة المصرية للمطارات يوجه بترشيد استهلاك الطاقة ورفع درجة الاستعداد لمواجهة المتغيرات الإقليمية

وائل النشار: دعم شركات الطيران حال تعديل مواعيد الرحلات.. ومركز العمليات المطوّر ركيزة أساسية لمتابعة التشغيل وسرعة اتخاذ القرار

عقد الطيار وائل النشار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للمطارات، اجتماع اللجنة التنفيذية للشركة من داخل مركز العمليات بالمقر الرئيسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة مستجدات التشغيل بالمطارات التابعة، ومناقشة عدد من الملفات التشغيلية والإدارية، في ضوء المتغيرات الإقليمية الراهنة.

وأكد النشار، خلال الاجتماع، ضرورة الالتزام بخطة الدولة وتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد، موجّهًا بمراجعة معدلات استهلاك الكهرباء، وتنظيم استخدام السيارات، والحد من أوجه الهدر، بما يحقق الاستخدام الرشيد للموارد دون التأثير على متطلبات التشغيل أو انتظام حركة الطيران.

ووجّه بإعداد خطة متكاملة، بالتنسيق بين مديري المطارات والمهندسين المختصين بالأعمال المدنية والميكانيكية وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع الإدارات المعنية بالعقود، لتنفيذ أعمال الصيانة وإجراءات الترشيد وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل مطار، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل والحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وفي سياق متصل، استمع رئيس الشركة المصرية للمطارات إلى تقارير مديري المطارات بشأن معدلات حركة الركاب والرحلات الجوية، مشددًا على أهمية تقديم الدعم الكامل لشركات الطيران حال إجراء أي تعديلات على مواعيد الرحلات في ضوء الظروف الإقليمية الراهنة، مع رفع درجات الاستعداد والجاهزية بجميع المطارات، لضمان سرعة التعامل مع أي متغيرات أو مستجدات طارئة، والحفاظ على انتظام التشغيل وسلامة الحركة الجوية.

وفي ختام الاجتماع، وجّه النشار الشكر إلى مديري المطارات وجميع العاملين بها، تقديرًا لجهودهم على مدار العام، مشيدًا بمعدلات التشغيل غير المسبوقة التي تحققت، ومؤكدًا أن مركز العمليات بعد تطويره أصبح أحد الأدوات الرئيسية لدعم اتخاذ القرار، وتعزيز التكامل والتنسيق بين المطارات، والارتقاء بكفاءة منظومة التشغيل بالشركة المصرية للمطارات ككل.