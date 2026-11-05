المتحدث العسكري: وجهنا رسائل تحذيرية قبل تنفيذ عمليات مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب

المتحدث: الطائرات المسيرة المسلحة استهدفت مخازن الأسلحة والذخائر التابعة للعناصر الإجرامية

كشف العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عن تفاصيل ونتائج المرحلة الأولى من الحملة المكبرة لمواجهة أنشطة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية، والتي أسفرت عن ضبط 691 شخصًا، بينهم 540 أجنبيًا و151 مصريًا، إلى جانب ضبط 4488 خيمة كانت تُستخدم في أعمال التنقيب غير القانوني.

وأكد المتحدث العسكري، خلال المؤتمر الصحفي لاستعراض نتائج المرحلة الأولى من الحملة، أن القوات المسلحة تواصل جهودها لفرض السيادة الكاملة على المناطق الحدودية، والتصدي لكافة الأنشطة غير المشروعة التي تستهدف استنزاف ثروات الدولة ومواردها الطبيعية، مشددًا على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع أنشطة التنقيب غير القانوني عن الذهب.

وأوضح أن تأمين الحدود يمثل تحديًا مستمرًا، وأنه لا توجد دولة في العالم تستطيع تأمين حدودها بنسبة 100%، إلا أن ذلك لا يعني السماح باستمرار أي أنشطة إجرامية أو غير مشروعة، مؤكدًا أن القوات المسلحة تتعامل بحسم مع أي محاولات لاستغلال المناطق الحدودية في التنقيب غير القانوني أو تهديد الأمن القومي.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تحرص على توجيه رسائل تحذيرية قبل تنفيذ مراحل العمليات، وإتاحة الفرصة أمام العناصر الإجرامية لتسليم أنفسها، في إطار إجراءات تستهدف تجنب التصعيد والحفاظ على أرواح المدنيين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة العناصر التي تواصل ممارسة أنشطتها غير المشروعة.

وكشف المتحدث العسكري عن استخدام القوات المسلحة الطائرات المسيرة المسلحة في استهداف مخازن الأسلحة والذخائر التابعة للعناصر الإجرامية، استنادًا إلى معلومات دقيقة ومؤكدة وإحداثيات محددة، مؤكدًا عدم استهداف أي مدنيين خلال تنفيذ تلك العمليات.

ولفت إلى أن ظاهرة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب لا تقتصر خطورتها على استنزاف الثروات الطبيعية، بل ترتبط كذلك بحيازة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، فضلًا عن تداعياتها الأمنية والاقتصادية والبيئية، وما تسببه من أضرار للثروة الحيوانية والزراعية وتلوث التربة والمياه.

وشدد عتمان على أن الهدف من الحملة هو فرض السيادة التامة للدولة على أراضيها، وحماية ثروات الشعب المصري وحقوق الأجيال القادمة، مؤكدًا استمرار التنسيق بين القوات المسلحة ومختلف مؤسسات الدولة لمواجهة هذه الظاهرة والتصدي لكل من يحاول العبث بمقدرات الوطن أو استغلال موارده بصورة غير قانونية.