الخارجية الأوكرانية: نتوقع دعما أوروبيا جديدا بعد الانتخابات الأمريكية

قال وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، اليوم الخميس، إنه يتوقع اتخاذ خطوات جديدة ‌لدعم أوكرانيا بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أنه رغم عدم إمكان إنهاء الحرب بمنأى عن الولايات المتحدة، فإن هناك حاجة لأن تلعب ⁠أوروبا دورا جديدا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال سيبيها خلال مؤتمر صحفي في بوخارست: "نتوقع آليات جديدة. فكل التغييرات تتيح دائما فرصة لظهور آليات جديدة. ونتوقع اتخاذ خطوات جديدة لدعم أوكرانيا".

وأضاف أنه رغم أن إنهاء الحرب مع روسيا من دون الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌ليس ⁠أمرا واقعيا، فإنه "يتعين علينا، بالتوازي، تحديد دور جديد لأوروبا باعتباره مسارا مكملا للمسار الأمريكي الرئيسي".

وقال: "نحن بحاجة إلى ممارسة الضغوط على روسيا. ولا نرى أي مؤشرات على الأرض، في ⁠ساحة المعركة، تدل على استعداد روسي لإجراء مفاوضات جادة".

وأكد سيبيها أن أوكرانيا ستستغل أي فرصة لتسريع ⁠جهود السلام.

وجاءت هذه التصريحات قبيل ⁠المفاوضات مع روسيا والولايات المتحدة المقرر عقدها في أبوظبي الأسبوع المقبل يومي 10 و11 نوفمبر.



