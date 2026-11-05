الدفاع الروسية تعلن قصف سفينة معدات عسكرية مخصصة للقوات الأوكرانية في البحر الأسود

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن الجيش الروسي استهدف بطائرة بدون طيار (درون) سفينة شحن، كانت تحمل معدات عسكرية وبضائع ذات استخدام مزدوج متجهة إلى أوكرانيا.

وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "تم استهداف سفينة شحن جافة في حوض البحر الأسود، على بُعد 107 كيلومترات جنوب غرب أوديسا، كانت تحمل معدات عسكرية وبضائع ذات استخدام مزدوج متجهة إلى أوكرانيا"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وفي وقت سابق، قال المسئول المحلي ‌الأوكراني، أولكسندر هانزا، عبر منصة تيليجرام، إن ⁠هجوما روسيا بدرونز أسفر عن جرح 3 أشخاص بعد أن أصاب منزلا خاصا ‌ومواقف ⁠سيارات بمدينة دنيبرو.

وذكر مسئولون، أمس الأربعاء، أن عدد قتلى القصف الروسي لنقطة لتوزيع المساعدات في منطقة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا يوم الاثنين ارتفع إلى 40 قتيلا، فيما لا ‌يزال العشرات في عداد المفقودين.

في سياق متصل، قال المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، يوم ⁠الاثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستجمع وفدين من أوكرانيا وروسيا في أبوظبي يومي 10 و11 نوفمبر لبحث إنهاء الصراع، واتفاقات الأمن بعد الحرب، وتخفيف حدة التوتر، بحسب وكالة رويترز للأنباء.