بوتين يستقبل أمين مجلس الأمن القومي الإيراني في الكرملين

استقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الكرملين، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، أثناء زيارته إلى موسكو.

وذكر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "استقبل الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين محسن رضائي خلال تواجده بموسكو".

وكان بوتين ورضائي قد أجريا اتصالا هاتفيا يوم الاثنين، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والقضايا الإقليمية والدولية، مع التركيز على منطقة غرب آسيا، بحسب موقع روسيا اليوم الإخباري.

وأعرب المسئول الإيراني خلال الاتصال عن تقديره لمواقف بوتين الداعمة لطهران، فيما أكد الجانبان عزمهما مواصلة التعاون الاستراتيجي بين روسيا وإيران، وفقا لخارطة الطريق التي حددتها قيادتا البلدين.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن محسن رضائي سلم رسالة من المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إلى بوتين.

ويأتي اللقاء في ظل استمرار المساعي الدبلوماسية لتسوية الأزمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بعدما أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن مجتبى خامنئي منح الحكومة صلاحيات العمل على تسوية النزاع مع واشنطن عبر الحوار.

وكانت موسكو قد عرضت المساعدة على تسوية الأزمة، مؤكدة أهمية تجنب تجدد المواجهة العسكرية في المنطقة.

وفي تطور دبلوماسي مواز، أكدت وزارتا الخارجية الروسية والإيرانية، خلال مشاورات عقدت في موسكو يوم الاثنين، ضرورة منع استئناف مواجهة عسكرية واسعة النطاق في الخليج، وإطلاق عملية سياسية ودبلوماسية للتوصل إلى اتفاق سلام شامل وطويل الأمد.

وجددت الخارجية الروسية استعداد موسكو للمساهمة في استقرار المنطقة، بما في ذلك الاستناد إلى مبادرتها للأمن الجماعي في الخليج.