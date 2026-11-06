أعلن نادي الفيصلي الأردني، اليوم الجمعة، رحيل المدرب المصري طارق مصطفى عن القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، إلى جانب أعضاء جهازه المعاون، بعد انتهاء فترة عملهم مع النادي.

ووجه الفيصلي الشكر إلى طارق مصطفى ومساعديه أمير محمد وعصام أحمد، من خلال بيان رسمي، تقديرًا للجهود التي بذلوها خلال فترة توليهم المسؤولية، والتي شهدت تتويج الفريق بلقب كأس السوبر الأردني.

وتمنى النادي التوفيق لأعضاء الجهاز الفني في خطواتهم المقبلة، دون الكشف عن أسباب إنهاء التعاون أو الإعلان عن هوية المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق خلال المرحلة القادمة.

وجاء قرار الرحيل عقب خسارة الفيصلي أمام التعاون السعودي بنتيجة 3-1، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2، وهي النتيجة التي صعبت من مهمة الفريق في المنافسة على التأهل إلى الدور المقبل.

وفي سياق متصل، ارتبط اسم طارق مصطفى بتولي تدريب المغرب الفاسي، بعدما كشفت تحركات النادي المغربي، منافس بيراميدز في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، عن وجود مفاوضات أولية مع المدرب المصري، تمهيدًا للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

ويبحث المغرب الفاسي عن مدير فني جديد بعد رحيل البرتغالي روي ألميدا عن منصبه بالتراضي، ما دفع إدارة النادي إلى وضع اسم طارق مصطفى ضمن قائمة المرشحين لتولي المسؤولية.

وسبق للمدرب المصري العمل في الدوري المغربي، بعدما قاد أولمبيك آسفي خلال موسم 2022-2023، ونجح في إنهاء المسابقة بالمركز الرابع برصيد 47 نقطة، بعدما قدم الفريق مستويات مميزة وكان أحد أبرز مفاجآت الموسم.

وتمنح تجربة طارق مصطفى السابقة في المغرب أفضلية له، في ظل معرفته بالكرة المغربية وأجواء منافساتها، بينما تدرس إدارة المغرب الفاسي إمكانية الاستعانة بخدماته لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.