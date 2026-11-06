مفتي عُمان: فوز مسلمين في انتخابات الكونجرس بشرى بانتكاسة الظلم

قال مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، الجمعة، إن فوز مرشحين مسلمين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي يمثل "بشرى بانتكاسة الظلم".

وأعرب عن أمله في أن يسهم ذلك في تعزيز العدالة الإنسانية وإحداث تغيير في السياسات الأمريكية.

وقال الخليلي، في بيان، إن الأحداث الأخيرة التي شهدتها الولايات المتحدة، وما رافقها من جدل بشأن مشاركة المسلمين في الانتخابات النصفية وفوز بعضهم، تمثل أمرا "مؤذنا بانقلاب الأحوال".

وأشار إلى أن نجاح المرشحين المسلمين جاء "رغم جهود الصهاينة ومن معهم من المتصهينين في الحيلولة دون هذا".

واعتبر الخليلي أن الإسلام، مهما تعرض للمحاربة والاستخفاف بأتباعه، يظل حاضرا، وأن هذه التطورات تستدعي من العالم مراجعة حساباته ودراسة دلالاتها.

وأضاف: "وإذ نهنئ أنفسنا وسائر المسلمين وذوي الضمائر الإنسانية الحية المدافعين عن الحقوق بما نرى فيه البشرى بانتكاسة الظلم وبالأمل من حضور المسلمين في مفاصل السياسة الغربية".

وأعرب مفتي سلطنة عمان عن أمله في أن يسير الفائزون في الانتخابات "سيرة حسنة تتجلى فيها القيم والمثل الإسلامية"، وأن يعملوا على تحسين السياسات الأمريكية العالمية بما يحقق العدالة الإنسانية.

ودعاهم إلى عدم الارتهان لما وصفها بـ"فئة سياسية طاغية" قال إنها أحدثت، بتوجهاتها وعلاقاتها، ظلما وفسادا في دول وشعوب.

وشهدت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي أجريت الثلاثاء، فوز عدد من المرشحين المسلمين بمقاعد في الكونجرس، في تطور لافت لحضور المسلمين في الحياة السياسية الأمريكية.

ومن أبرز النتائج فوز الديمقراطي عبد الرحمن السيد بعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيجان، ليصبح أول مسلم ينتخب عضوا في المجلس، بعد تغلبه على منافسه الجمهوري مايك روجرز.

كما حقق مرشحون مسلمون آخرون مكاسب في انتخابات مجلس النواب، فيما احتفظ عدد من النواب المسلمين بمقاعدهم، بينهم إلهان عمر عن ولاية مينيسوتا ورشيدة طليب عن ولاية ميشيغان.

وتأتي هذه النتائج وسط جدل سياسي شهدته الحملات الانتخابية بشأن مشاركة المسلمين في الحياة السياسية الأمريكية، وهجمات طالت بعض المرشحين على خلفية ديانتهم ومواقفهم من السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل.