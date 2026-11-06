الأوقاف الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية

أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بالكامل أمام المصلين والزائرين المسلمين، وذلك ابتداء من بعد صلاة الجمعة وحتى ليلة غدا السبت، بحجة الأعياد اليهودية ولصالح اقتحامات المستعمرين.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، اليوم الجمعة، أن "إجراءات الاحتلال بمنع دخول المصلين وموظفي الأوقاف ومنع رفع الأذان خلال فترة الإغلاق تمثل اعتداء صارخا على حرية العبادة، وتعديا سافرا على حرمة الحرم الإبراهيمي الذي يُعد وقفا إسلاميا خالصا، ومحاولة جلية لفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد".

وأضافت، أن "هذه الانتهاكات الممنهجة والتضييقات المشددة في محيط البلدة القديمة تأتي ضمن سياسة تهويد المقدسات"، داعية "المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التدخل العاجل والضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الاعتداءات وتوفير الحماية للمقدسات الإسلامية".