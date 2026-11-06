قال محمد عثمان، والد ميار عثمان، الفائزة بالمركز الأول عالميًا في مسابقة تحدي القراءة العربي، إن المسابقة دقيقة وقوية، ولم يكن الوصول إلى الفوز بها أمرًا سهلًا، وتحترم الأسرة جميع وجهات النظر بشأن طريقة تحدث ميار باللغة العربية الفصحى، طالما طُرحت في إطار من الاحترام.

وأضاف "عثمان" عبر برنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة "ON”، أمس الخميس، أن هناك معلومات غير صحيحة جرى تداولها، من بينها أن ميار تعيش خارج مصر، في حين أنها تدرس في مدرسة بكفر الشيخ، وكذلك الادعاء بأن هناك من يلقنها الحديث أو أنها تتحدث بلهجة خليجية.

وأكد أن التشكيك في ميار هو تشكيك في المسابقة ذاتها، مطالبًا بمراعاة أنها لا تزال طفلة في مرحلة النمو والنضج، وأن الانتقاد قد يؤثر فيها مستقبلًا، مشيرًا إلى أن كل إنسان لديه أخطاء، وأنها ستتطور تدريجيًا وتصل إلى مستويات أفضل، معربًا عن أمله في أن ترفع علم مصر مجددًا.

ومن جانبها، أوضحت مي شرابي، والدة ميار، أن الوصول إلى الفوز لم يكن وليد الصدفة، قائلة إن المسابقة تمر بمراحل أساسية، تبدأ باكتشاف الطلاب الموهوبين داخل المدارس، من خلال أخصائي المكتبة الذي يتابع مشاركاتهم في الإذاعة المدرسية ويلتقط المواهب المتميزة، مشيرة إلى أن المشرفة مها صبري كانت وراء اكتشاف موهبة ابنتها.