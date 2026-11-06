احتفاء عربي بعبارات عبد الرحمن السيد بعد فوزه التاريخي بمقعد الشيوخ

من ولاية ميشيجان الأمريكية إلى الشرق الأوسط، يحتفل العرب بفوز عبد الرحمن السيد في الانتخابات، ويبتهجون بإدخاله كلمات عربية مثل "حبيبي" و "إن شاء الله" إلى القاموس السياسي الأمريكي.

وبعد أن كان هدفا لخطاب معاداة الإسلام 'الإسلاموفوبيا' خلال الحملة الانتخابية، سخر النجم السياسي الصاعد - الذي سيصبح أول عضو مسلم في مجلس الشيوخ الأمريكي - من منتقديه في اليمين، مؤكدا في الوقت ذاته تمسكه بالدفاع عن القضية الفلسطينية واعتزازه بإيمانه وجذوره المصرية.

قال السيد في خطاب فوزه، موجهاً حديثه إلى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي كان قد حذر سابقاً من أن هذا المرشح سيقود المتظاهرين لإحراق مدينة ديترويت: "جيه دي، حبيبي..هناك مفارقة ممتعة في حقيقة أنك ملزم دستوريا بان أؤدي اليمين أمامك في يناير/كانون الثاني".

"حبيبي" كلمة تدل على المودة

يشار إلى أن كلمة "حبيبي" تنتشر بكثرة في الأغاني الشعبية العربية. وفي اللغة اليومية، غالبا ما تعني "صديق" أو "رفيق" أو "أخ". وقد ارتدى أنصار السيد قمصانا كتب عليها "حبيبي لعبدول".

وقال السيد، وهو ابن لمهاجرين مصريين، إن حملته الانتخابية حولت عبارة "إن شاء الله" إلى "الحمد لله".

وأثارت الدعابة الموجهة لنائب الرئيس موجة من البهجة في العالم العربي، حيث انتشرت مقاطع موسيقية تردد كلمة 'حبيبي' على منصات التواصل. ويمثل هذا التفاعل مساحة نادرة من الفرح في منطقة عانت من ويلات الحروب، التي ساهمت بدورها في تشكيل صور نمطية سلبية عنها لدى الغرب.

نشر أحد المستخدمين على إكس مقطع فيديو للمغنية المصرية شيرين عبد الوهاب وهي ترقص على إحدى أغانيها الأكثر شهرة، مازحا بأن السيد سيجعلها النشيد الوطني الجديد.

ويشتهر المصريون في العالم العربي بروح الدعابة، ويعرفون بإطلاق النكات في مواجهة صعوبات الحياة، وهي سمة تجلت بوضوح في السينما وجسدها أبرز نجوم الكوميديا.

وأشاد الأكاديمي المصري خليل العنانى بالسيد على منصة إكس، قائلا: "حبيبي هي أحلى كلمة". وشكر عضو مجلس الشيوخ المنتخب على إضفاء البهجة على قلوب المصريين.

وخلال الحملة الانتخابية، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السيد بوصفه "جهاديًا"، واستحضر هجمات 11 سبتمبر ، وأخطأ عمدا في نطق اسم المرشح.

وقال السيد في خطاب فوزه: "دونالد، انظر، أعلم أنك واجهت صعوبة في نطق اسمي. لذا، بعد أن أؤدي اليمين أمام جي دي في يناير ، يمكنك ببساطة أن تناديني بالسيناتور".