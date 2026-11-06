مصدر لـ«أسوشيتد برس»: بيت هيجسيث مستبعد حاليا من حسابات مقعد الشيوخ في تينيسي

يتصاعد السباق على خلافة السناتور مارشا بلاكبيرن في ولاية تينيسي الأمريكية ، بعد أيام قليلة من فوزها بانتخابات منصب حاكم الولاية، حيث أعرب أحد أعضاء الكونجرس الجمهوريين علنا عن رغبته في الترشح، بينما تدور التكهنات حول وزير الدفاع بيت هيجسيث.

وقال النائب تيم بورشيت، وهو جمهوري من ولاية تينيسي فاز بإعادة انتخابه يوم الثلاثاء الماضي، لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) إنه يرغب في أن يجري ترشيحه لمقعد مجلس الشيوخ عندما تتولى بلاكبيرن منصب حاكم الولاية في يناير/كانون الثاني المقبل.

وظهر هيجسيث كمرشح محتمل لخلافة بلاكبيرن، في ظل عدم اليقين بشأن مستقبله بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي. لكن لا ينظر إلى هيجسيث حاليا لشغل المقعد، وفقا لشخص مطلع على الأمر ناقش المحادثات الخاصة شريطة عدم الكشف عن هويته.

وقال المصدر إن بلاكبيرن تركز على انتقالها إلى منصب الحاكم، ورفضت التكهنات حول تعيين هيجسيث في مقعد مجلس الشيوخ ووصفتها بأنها مجرد ثرثرة لا أساس لها.

وأشارت بلاكبيرن، التي تخدم حاليا ولايتها الثانية في مجلس الشيوخ، إلى أنها تخطط للاحتفاظ بالمقعد حتى تؤدي اليمين كحاكم، مما سيسمح لها بتعيين بديلها الخاص لإنهاء الفترة المتبقية من ولايتها، التي تنتهي في يناير/كانون الثاني 2031.

وفي الوقت ذاته، نشر هيجسيث مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس أقر فيه بخطر التعرض لعملية عزل، ودفع بأن الأمر سيكون "مجرد سياسة تهدف إلى التدمير الشخصي" ، وأن "هذا لن ينجح معي. يمكنكم أن تطمئنوا إلى ذلك".

وبعد نشر الفيديو، بدأ العشرات من المسؤولين السياسيين المعينين داخل البنتاجون في نشر صور لهيجسيث مزينة بعبارة "قف. قاتل. دافع عن الجمهورية". ونشر البيت الأبيض مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تضمن إشادة من الرئيس دونالد ترامب.

ويبدو أن هيجسيث في طريقه ليصبح هدفا رئيسيا للديمقراطيين في الكونجرس.

وكان النائب الجمهوري توماس ماسي، أحد أبرز منتقدي ترامب خلال ولايته الثانية والذي خسر في معركة انتخابية تمهيدية ساخنة في مايو/أيار، قد قدم بنود اتهام العزل ضد هيجسيث في سبتمبر/أيلول.

ومن المتوقع أن يستأنف مجلس النواب أعماله الأسبوع المقبل، وقد أعلن ماسي بالفعل أنه يعتزم تجديد جهوده الرامية إلى العزل، مضيفا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس أن "قرار عزل هيجسيث الذي قدمه هو نسخة أكثر لطفا مما سيحدث عندما يسيطر الديمقراطيون على الكونجرس".