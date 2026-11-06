أحمد نبوي: الأزهر منارة علمية وحضارية وسفراء رسالته يحملون قيم الوسطية إلى العالم

شارك الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في احتفالية الأزهر الشريف لتكريم الفائزين الأوائل في الموسم الخامس من المسابقة العالمية «مواهب وقدرات»، التي نظمها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، تحت شعار «عطاء يتجدد» بقاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات.

وأُقيمت الاحتفالية برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،والشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، وبإشراف الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب.

وفي كلمته التي ألقاها نيابةً عن وزير الأوقاف، أكد الدكتور أحمد نبوي أن الأزهر الشريف يمثل إحدى أعظم المنح التي حبا الله مصر بها، فهو قلعة علمية عريقة، ومدرسة جامعة، وقبلة علمية يقصدها طلاب العلم من مختلف أنحاء العالم؛ لما يتميز به من علوم ومعارف ومناهج راسخة تقوم على الاعتدال والوسطية.

وأشار إلى أن مصر تتمتع بالكثير من المواهب والطاقات البشرية المتميزة، مؤكدًا أن من أعظم ما وهبها الله تعالى الأزهر الشريف، بما يمثله من منارة علمية وحضارية تمتد رسالتها إلى مختلف شعوب العالم.

كما رحَّب الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالطلاب الوافدين في بلدهم الثاني مصر وفي رحاب الأزهر، موجّهًا إليهم نصيحةً: «حافظوا على منهج الأزهر الوسطي واقصدوه، واحملوا رسالته إلى بلدانكم ومجتمعاتكم لتكونوا سفراء لقيمه ومبادئه في مختلف المجالات». وأوضح أن منهج الأزهر يمثل سياجًّا فكريًّا يحمي العقول من الانحراف نحو التطرف الديني أو اللاديني من خلال فهم صحيح للدين وتعاليمه يقوم على الاعتدال والتوازن، مشددًا على أهمية المحافظة على عقيدة الأزهر وشريعته وفقهه وتنوع مدارسه العلمية، والاعتزاز بما يقدمه من نموذج راسخ في فهم النصوص ومقاصدها.

وأشار الأستاذ الدكتور أحمد نبوي إلى طبيعة العلاقة وثيقة الصلة بين المؤسسات الدينية، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يمثلان امتدادًا للمؤسسة الأزهرية العريقة وغصنًا وارفًا من أغصانها.

وتأتي مشاركة الأمين العام للمجلس في إطار تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين أركان المؤسسة الدينية المصرية، وتأكيدًا على الاهتمام المشترك برعاية الطلاب الوافدين والأجانب، ودعم المبادرات التي تسهم في اكتشاف مواهبهم وصقل قدراتهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لإبراز إبداعاتهم ومهاراتهم في مختلف المجالات العلمية والثقافية والفنية.