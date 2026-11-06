ميار عثمان: هدفي من تحدي القراءة العربي كان رفع علم مصر وتقديم بلدي بأفضل صورة

قالت ميار عثمان، الفائزة بالمركز الأول عالميًا في مسابقة تحدي القراءة العربي بدولة الإمارات، إنها شاركت في المسابقة وكان هدفها الوحيد رفع علم مصر وتقديم بلدها بأفضل صورة ممكنة، معربة عن سعادتها بتتويج رحلة اجتهاد وصبر وتضحيات استمرت لفترة طويلة.

وأضافت "عثمان" عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON”، اليوم الخميس، أنها قرأت 50 كتابًا خلال مشاركتها في التحدي، ولم تدخل المسابقة من أجل الفوز بجائزة مالية، وإنما لأنها رأت فيها فرصة للمشاركة في حدث مهم، والدخول في صفحات التاريخ، واكتشاف المزيد عن العالم من خلال القراءة.

وتابعت أنها تحب القراءة والحركة واكتشاف الحياة من زوايا مختلفة، مشيرة إلى أن الاعتقاد بأن القارئ شخص منعزل ويقضي وقته داخل غرفته غير صحيح، فالقراءة من وجهة نظرها ينبغي أن تدفع الإنسان إلى الحركة والتعرف على كل جديد واكتشاف الدنيا بصورة أجمل.

وعن حلمها بالظهور في برنامج "معكم منى الشاذلي"، قالت إنها كانت تتمنى ذلك منذ فترة طويلة، وكانت تحرص مع أسرتها على متابعة البرنامج، قائلة: "كل واحد كان بيقول عايز يبقى إيه، وأنا كنت بقول لهم أنا عايزة أبقى منى الشاذلي".

وتحدثت عن لحظة إعلان فوزها، قائلة إنها كانت تشعر وكأن العالم كله توقف، بينما كانت هي وحدها تتحرك، وكان أكثر ما يشغل تفكيرها أن دقيقة واحدة قد تغير نتيجة تعب سنة كاملة، مضيفة أنها شعرت بتوتر شديد قبل إعلان النتيجة، وكانت تتساءل عما إذا كان تعبها سيكلل بالفوز أم لا.

وأشارت إلى أنها ذرفت دموع الفرحة فور إعلان فوزها، رغم أنها كانت تمر بحالة صحية صعبة في ذلك اليوم، وكادت ألا تصعد إلى المسرح، لكنها اعتبرت ما حدث اختبارًا للصبر، وحاولت تقديم كل ما تستطيع رغم تعبها.