حقق سيلتك الاسكتلندي فوزًا مثيرًا على حساب بشكتاش التركي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «سيلتيك بارك»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

وشهدت الدقائق الـ45 الأولى محاولات متبادلة من الفريقين لتسجيل هدف التقدم، إلا أن جميع المحاولات لم تُترجم إلى أهداف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وشهد تشكيل سيلتك تواجد الدولي المصري هيثم حسن على مقاعد البدلاء، في مواجهة بشكتاش.

ومع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 54، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح بشكتاش، أهدرها جونيور أوليتان، قبل أن يتابع الكرة المرتدة ويسجل هدف التقدم للفريق التركي.

وبدأ سيلتك بعدها محاولاته الجادة لإدراك التعادل، ونجح كالوم أوسماند، الذي شارك بديلًا، في تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 62، وذلك في أول لمسة له بالكرة.

وفي الدقيقة 77، دفع الجهاز الفني لسيلتك بالدولي المصري هيثم حسن لتعزيز القوة الهجومية للفريق، قبل أن ينجح كاميلو دوران في تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 78، بعد تمريرة من كالوم أوسماند صاحب هدف التعادل.

ولم يستسلم بشكتاش، حيث نجح أوركون كوكو في إدراك التعادل للفريق التركي في الدقيقة 86، لكن رد سيلتك جاء سريعًا، بعدما عاد كاميلو دوران ليسجل الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 87، ليمنح فريقه فوزًا مثيرًا بنتيجة 3-2.

وبهذا الفوز، حصد سيلتك أول ثلاث نقاط في مشواره بمرحلة الدوري من بطولة الدوري الأوروبي، بعدما خسر مبارياته الثلاث الأولى، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط ويتقدم إلى المركز الثاني والثلاثين في جدول الترتيب.