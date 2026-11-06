إبراهيم عادل يشارك في خسارة نوردشيلاند أمام موناكو بدوري المؤتمر

واصل فريق نوردشيلاند الدنماركي نتائجه السلبية في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما تلقى خسارة جديدة أمام موناكو الفرنسي بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري.

وشهدت المباراة مشاركة المصري إبراهيم عادل، الذي بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع به الجهاز الفني في الدقيقة 60، لكنه لم يتمكن من مساعدة فريقه على العودة في النتيجة، ليواصل نوردشيلاند سلسلة نتائجه المتراجعة في المسابقة.

وافتتح ماثيس ديتوربيت التسجيل لصالح موناكو في الدقيقة 33، قبل أن يعزز ماتيس أبيلن تقدم الفريق الفرنسي بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز موناكو 2-0.

وكان نوردشيلاند قد استهل مشواره في البطولة بتعادل أمام هارتس بنتيجة 1-1، قبل أن يكتفي بالتعادل مجددًا أمام سسكا صوفيا بنتيجة 2-2، ليفشل في تحقيق أي انتصار خلال أول ثلاث جولات، ويواصل إهدار النقاط في مرحلة الدوري.

أرقام إبراهيم عادل مع نوردشيلاند

وخاض إبراهيم عادل 21 مباراة بقميص نوردشيلاند خلال الموسم الجاري في مختلف المسابقات، بإجمالي 1178 دقيقة، ونجح خلالها في تسجيل 4 أهداف، إلى جانب صناعة 3 أهداف أخرى.